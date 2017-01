GNR está há 15 anos num quartel provisório

Com um efetivo de 18 militares, o quartel do Tortosendo coordena ainda os postos de Unhais da Serra e Paul, e abrange um território habitado por cerca de 15 mil pessoas.José Carlos Gonçalves, do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, reconhece que "durante alguns anos o edifício serviu, mas é necessário encontrar uma alternativa porque atualmente as condições não são as ideais. Além disso, há uma forte possibilidade de os proprietários, que são emigrantes, regressarem e quererem a casa de volta".O comandante diz que há um projeto em estudo para o novo quartel, mas que a solução até pode passar pela recuperação de um antigo edifício industrial. "O importante é que as próximas instalações sejam mais adequadas ao desempenho da GNR", frisa.