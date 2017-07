Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR faz 2460 euros em rotunda

Autoridades multaram 41 automobilistas por não sinalizarem a saída da rotunda.

09:14

A GNR de Canedo, concelho de Santa Maria da Feira, multou 41 automobilistas por não sinalizarem a saída da rotunda. O valor da coima é de 60 euros. A operação planeada pelo comando do posto de Canedo rendeu um total de 2460 euros.



A operação decorreu na quarta-feira, na rotunda do Mirante, a escassos metros do posto da guarda, e levantou mais uma vez a polémica das multas naquela freguesia, depois de se saber que o comandante do posto definiu como meta as 500 multas mensais.



Os condutores autuados não contestam a legalidade das multas, mas sim a postura repressiva da GNR.