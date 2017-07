Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR faz a maior apreensão de droga na Madeira

Militares apreenderan 1050 pés de plantas de canábis e mais de sete quilogramas de sumidades.

14:08

A Guarda Nacional Republicana (GNR) fez na quinta-feira, na Ribeira Brava, a sua maior apreensão de droga na Madeira, com 1050 pés de plantas de canábis e mais de sete quilogramas de sumidades, informou esta sexta-feira o comando territorial.



O comunicado da guarda indica que as sumidades (extremidades dos ramos das plantas) estavam já secas e em fase de corte.



Segundo a GNR, "a apreensão decorreu no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes e foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e uma não domiciliária, tendo um homem sido constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência".



A ação contou com o apoio de binómios cinotécnicos (guarda e cão).



"Esta apreensão de pés de canábis constitui-se como a maior de sempre efetuada pela GNR na Região Autónoma da Madeira", refere a força de segurança.