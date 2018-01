Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR faz busca em casa errada

Militares procuravam assaltante que não vivia na habitação.

Por Ana Palma | 01:30

Passavam poucos minutos das 06h00 desta segunda-feira quando a GNR deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária no bairro da Quinta da Palmeira, em Albufeira.



O alvo era um homem procurado por roubo agravado. Só que no apartamento no bloco 64 não morava o suspeito, mas sim um casal com três filhos menores - com idades entre os 6 e os 11 anos - que viveram momentos de terror quando os militares, armados, lhes entraram em casa.



"Depois de arrombarem a porta, entraram armados no quarto das crianças e em seguida no quarto onde eu estava com a minha mulher. Atiraram-me ao chão e agrediram-me, na cabeça e no corpo", acusa Diogo Silva, 29 anos.



"Algemaram-me e reviraram a casa toda. Só então é que perguntaram quem eu era e verificaram que eu não era a pessoa que procuravam. Então pediram desculpa e foram-se embora", acrescenta o homem, que vai apresentar queixa no Ministério Público.



"A pessoa que eles procuravam nunca morou nesta casa nem no bairro, tanto quanto sei. Eu trabalho na hotelaria, mas agora até estou de baixa. O que se passou é inaceitável e o que mais me dói é que os meus filhos tenham assistido a tudo", referiu. Diogo Silva teve de receber tratamento no Serviço de Urgência Básica de Albufeira.



Contactada pelo CM, fonte do Comando de Faro da GNR referiu que os militares "deram cumprimento aos mandados e fizeram a busca, tendo usado a força estritamente necessária para a diligência".