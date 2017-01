GNR fez 23 detenções

No decorrer daquelas operações, a GNR apreendeu 245 doses de haxixe, uma arma de fogo e uma arma branca.



A GNR deteve 23 pessoas em flagrante delito, a maior parte por condução sob efeito de álcool, e encontrou 378 infrações de trânsito, 139 das quais por excesso de velocidade, anunciou hoje a força policial.Num conjunto de operações em todo o país, realizadas entre as 20h00 de sábado e as 08h00 de hoje, a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou ainda 70 acidentes, que provocaram três feridos graves e 22 ligeiros, informa em comunicado.Além das 11 detenções por condução sob efeito do álcool, a GNR aponta seis por tráfico de droga, duas por posse de arma proibida e uma por desobediência.