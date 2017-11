Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR ganha novo quartel em 2018

Mudança está prevista para o final do próximo ano.

Por José Carlos Eusébio | 08:23

A GNR de Lagos está instalada num edifício degradado, com mais de 500 anos. A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) denunciou recentemente que o quartel "não tem o mínimo de condições de habitabilidade e salubridade", encontrando-se com "paredes e tetos a cair".



A promessa de mudança de instalações já é antiga, mas só deverá ser concretizada no final do próximo ano. O Governo prevê investir 279 mil euros.



"O projeto de execução, elaborado pela GNR, encontra-se concluído e validado pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (MAI)", esclarece o Governo, em resposta a questões colocada pelo deputado Paulo Sá (PCP).



O MAI revela que a empreitada "será lançada pela câmara", por via da "celebração de um contrato interadministrativo, estando o projeto de execução concluído".



A GNR vai mudar-se das atuais instalações, situadas na cidade de Lagos, para um edifício no Chinicato, que é propriedade da Câmara de Lagos e que já acolhe o Destacamento de Trânsito desta força de segurança. Mas, primeiro é preciso realizar obras de adaptação.



Segundo apurou o CM junto da autarquia, o contrato interadministrativo foi aprovado por unanimidade, na passada segunda-feira, pela Assembleia Municipal de Lagos. A autarquia prevê que seja possível lançar o concurso da empreitada até ao final deste ano.



Se tudo correr conforme o previsto, a empreitada deverá estar concluída no final de 2018.