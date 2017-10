GNR garante informação à população sobre fogos e estradas cortadas

Redes sociais estão a ser usadas para divulgar quais as estradas encerradas. Há ainda duas linhas telefónicas.

Por Lusa | 17:21

A GNR esclareceu esta segunda-feira que disponibiliza à população um site na Internet, dois números de telefone (geral da GNR -e SOS Trânsito -) e informações nas suas redes sociais Facebook Twitter para indicar as estradas cortadas devido aos incêndios.Em declarações à agência Lusa, a propósito das formas que a população tem de comunicar e ser informada dos caminhos alternativos para fugir aos incêndios florestais, o major Bruno Marques precisou que o contacto telefónico para o número geral da GNR "dá acesso ao Centro de Comando e Controlo Operacional da Guarda Nacional Republicana", que comanda e monitoriza todas as operações desta forma de segurança, incluindo a situação do trânsito.O mesmo responsável acrescentou contudo que a linha telefónica SOS Trânsito permite um contacto mais direto às pessoas que busquem informações sobre trânsito e estradas cortadas devido ao incêndio.Além de todo este dispositivo a nível nacional - prosseguiu o major Bruno Marques - existem os "contactos distritais e a nível concelhio da GNR, que permitem atualizar o cidadão sobre a situação em que se encontra cada localidade, nomeadamente das estradas e eventuais cortes devido aos incêndios.Neste capítulo, o major Bruno Marques destacou que a GNR disponibiliza ainda uma série de informações úteis à população, através da comunicação social, por forma a prevenir a segurança das pessoas e bens.As centenas de incêndios que deflagraram no domingo no norte e centro de Portugal, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 32 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.