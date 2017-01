GNR identifica 17 pessoas suspeitas de envolvimento em jogo ilegal

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.



As autoridades apreenderam sete doses de haxixe, 250 euros em numerário, 15 computadores e outros equipamentos eletrónicos.Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A GNR identificou 17 pessoas nos concelhos de Fafe, Guimarães e Vizela por envolvimento no jogo ilegal, anunciou esta quarta-feira a autoridade policial.Os arguidos (13 homens e quatro mulheres) têm idades compreendidas entre os 18 e os 54 anos.A operação foi desencadeada militares do Destacamento Territorial de Guimarães, com a colaboração da Inspeção Geral de Jogos, e permitiu fiscalizar 37 estabelecimentos de restauração.