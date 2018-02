Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR identifica três pessoas pelo crime de incêndio em Belmonte e na Covilhã

Homens identificados têm 43, 63 e 79 anos.

15:39

O Comando Territorial de Castelo Branco anunciou esta quarta-feira que identificou três homens, de 43, 63 e 79 anos, por crime de incêndio florestal, dois deles no concelho de Belmonte e um outro no concelho da Covilhã.



Em comunicado enviado à agência Lusa, a GNR explica que as identificações dos suspeitos foram feitas na terça-feira "na sequência da realização de queimadas que acabaram por se descontrolar, resultando em incêndios florestais que afetaram zonas de pasto, mato e pinhal, obrigando à intervenção dos bombeiros".



Segundo o referido, dos incêndios resultou uma área ardida de mais de dois hectares.



Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.