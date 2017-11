Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR identificou comerciante em Marco de Canaveses que tentava burlar seguradora

Lojista pretendia acionar a apólice de seguro.

Por Lusa | 18:56

A GNR identificou em Marco de Canaveses um homem, de 44 anos, suspeito de tentativa de burla a companhia de seguros com simulação de furto em estabelecimento, anunciou esta segunda-feira a autoridade policial.



Em fevereiro, o suspeito apresentou uma queixa de furto numa loja de telecomunicações e informática da qual era proprietário, nomeadamente computadores e telemóveis.



Segundo a GNR, o lojista pretendia acionar a apólice de seguro.



Na investigação entretanto realizada, a autoridade identificou um cliente da loja que tinha adquirido um telemóvel na loja do queixoso e que constava na lista de bens que teriam sido furtados.



A aquisição, provada com exibição da fatura, foi efetuada em data posterior à queixa do suspeito.



A GNR efetuou uma busca domiciliária e duas não domiciliárias, o que permitiu "apreender material que o suspeito deu como furtado", nomeadamente seis computadores, quatro telemóveis, um monitor, equipamento multimédia e diversos acessórios de informática.



O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.