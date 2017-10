Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR identificou homem em Trancoso por crime de fogo florestal

Incêndio destruiu cerca de um hectare de área.

12:53

Um homem de 43 anos foi identificado pela GNR em Trancoso, no distrito da Guarda, por crime de incêndio florestal originado pela utilização de uma alfaia agrícola, anunciou esta terça-feira o Comando Territorial da GNR da Guarda.



Segundo a fonte, o homem foi identificado na segunda-feira, por militares do Posto Territorial de Vila Franca das Naves, Trancoso.



"O indivíduo integrava uma equipa de quatro elementos que efetuavam uma limpeza florestal e declarou que se encontrava a trabalhar com uma motorroçadora. O disco da máquina ao embater numa pedra provocou o incêndio e, apesar de ter tentado apagá-lo de imediato, não foi bem sucedido", explica a GNR em comunicado hoje enviado à agência Lusa.



A nota adianta que o incêndio destruiu cerca de um hectare de área e foi combatido por elementos dos Bombeiros de Voluntários de Vila Franca das Naves.