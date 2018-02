Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR identificou quatro suspeitos de incêndios em Viseu

Fogos florestais que terão sido originados pelo descontrolo das chamas resultantes da realização da queima de sobrantes.

12:51

A GNR anunciou esta quarta-feira ter identificado quatro pessoas em Lordosa, no concelho de Viseu, na sequência de incêndios florestais que terão sido originados pelo descontrolo das chamas resultantes da realização da queima de sobrantes.



Em comunicado, a GNR refere que, entre 05 e 11 de fevereiro, identificou cinco homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 40 e os 69 anos, pela prática do crime de incêndio florestal.



"A GNR verificou que as ocorrências terão resultado do descontrolo das chamas resultantes da realização da queima de sobrantes", explica.



Segundo a GNR, no mesmo período, na freguesia da Bodiosa, "foram identificados dois homens por se encontrarem a efetuar queimadas para renovação da pastagem, sem possuírem a necessária licença".



"A realização de queimadas só é permitida fora do período crítico e desde que o índice de risco temporal de incêndio seja inferior ao nível elevado", explica.



A GNR esclarece que é "obrigatório o licenciamento na respetiva câmara municipal ou pela junta de freguesia, se a esta for concedida delegação de competências, na presença de técnico credenciado em fogo controlado ou, na sua ausência, de equipa de bombeiros ou de equipa de sapadores florestais".