GNR intensifica a partir de sexta-feira a fiscalização rodoviária nas rotas de veraneio

Trata-se da terceira fase da Operação "Hermes - Viajar em Segurança".

Por Lusa | 14:41

A GNR vai intensificar a partir de sexta-feira e até domingo o patrulhamento, fiscalização e apoio aos utentes das vias rodoviárias, sobretudo nos percursos de e para os locais de veraneio, conforme informado pela mesma, esta quinta-feira.



Trata-se da 3.ª fase da Operação "Hermes - Viajar em Segurança", que incidirá também sobre os trajetos para eventos de diversa natureza próprios desta altura do ano.



Os militares do efetivo da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais da GNR estarão particularmente atentos aos comportamentos de risco na estrada, nomeadamente condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, condução sem habilitação legal, excesso de velocidade, incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção de crianças, utilização indevida do telemóvel, manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido da marcha, cedência de passagem, distância de segurança e não circulação na via mais à direita.



Entretanto, a GNR associa-se, entre sexta-feira e 1 de agosto à Guardia Civil na execução de ações conjuntas de patrulhamento rodoviário nas principais vias rodoviárias espanholas que ligam França a Portugal, para prevenir acidentes rodoviários, apoiando os emigrantes portugueses que se deslocam nesta altura do ano para Portugal.



Nestas ações serão distribuídos panfletos, sensibilizando os condutores para o movimento "Eu respeito a estrada".