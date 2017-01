GNR investiga morte de cães com veneno

CM. Recorde-se que a pena para os maus-tratos a animais, em caso de morte, pode ir até dois anos de prisão.



A morte e o desaparecimento destes animais podem estar relacionados com desentendimentos entre vizinhos, apurou o. Recorde-se que a pena para os maus-tratos a animais, em caso de morte, pode ir até dois anos de prisão.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

A GNR de Beja está a investigar o alegado envenenamento de pelo menos um cão no Alcoforado, em Beja. Carlos Chicharro viu desaparecer durante os últimos seis meses cinco cães da sua quinta e apresentou uma queixa às autoridades.O último animal desaparecido, um Serra da Estrela com três meses, foi anteontem encontrado morto, com sinais de ter sido envenenado."Estou convicto de que os outros cães, que não foram encontrados, também foram envenenados", afirmou aoo proprietário dos animais.