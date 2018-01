Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR investiga suspeita de fogo posto em carro de presidente de junta em Caminha

Autarca fala de querelas políticas e lembra que foram colocadas cruzes pretas nas portas e janelas da Junta..

18:15

A GNR está a investigar uma suspeita de fogo posto, na madrugada desta quarta-feira, na viatura particular do presidente da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora, Caminha, disse à Lusa aquela força policial.



Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que "a viatura foi alvo de perícia por parte do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) para a recolha indícios, com vista à elaboração do auto de notícia a enviar ao Ministério Publico".



A fonte acrescentou que "as suspeitas de fogo posto prendem-se com o facto de a viatura, estacionada na via pública, ter ardido do banco do condutor para trás, deixando intacta a parte da frente, onde se encontra o motor".



O veículo, com cerca de 14 anos, ardeu à porta de casa do presidente da Junta de Vila Praia de Âncora (PSD).



Em declarações a Lusa, Carlos Castro disse ter "acordado cerca das 03h30 da manhã com o barulho de uma explosão".



"Quando cheguei à porta de casa deu-se outra explosão e vi o carro envolto em chamas. Chamei os bombeiros e a GNR. Há indícios que a origem do fogo foi na parte traseira do carro", explicou.



O autarca adiantou que a "hipótese de fogo posto pode ter cabimento", alegando "questões políticas".



"Recentemente foram colocadas cruzes pretas nas portas e janelas da Junta de Freguesia. Tudo isto faz pensar muita coisa", referiu.