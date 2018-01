Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR lança fogo a casa de vizinhos

Militar e casal desavindos por causa de parcela de terreno.

01:30

Um cabo do Destacamento de Intervenção da GNR de Aveiro está a ser julgado por tentar atear fogo a uma residência em Vila Verde, Oliveira do Bairro, em dezembro de 2013. Em causa estarão algumas desavenças que o militar tinha com o casal que morava na habitação, por causa da posse de uma parcela de terreno. Perante o coletivo de juízes, Jorge Salgado manteve-se em silêncio.



Além de um crime de incêndio, pelo qual está a ser julgado, o cabo da GNR estava também acusado pelos crimes de injúrias e ofensas. No entanto, antes do julgamento, as vítimas desistiram da queixa apresentada e o procedimento criminal foi declarado extinto.



De acordo com a acusação do Ministério Público, no dia 16 de dezembro, por volta das 21h00, o arguido preparou uma garrafa de plástico com gasolina, recorrendo a um pano para servir de rastilho. De seguida, dirigiu-se ao terreno e atirou o engenho a arder para o telhado da casa das vítimas.



O objeto incendiário caiu junto da casota dos cães. A moradora ouviu um barulho no telhado e foi ao exterior perceber o que se passava. Viu um pequeno foco de incêndio, que apagou com a ajuda do companheiro com o qual partilhava a habitação. No dia seguinte, a cena repetiu-se mas, desta vez, a mulher viu o militar a atirar a garrafa.



A mulher, que apresentou queixa, disse aos juízes que, apesar do susto, o ato não provocou danos de maior. A procuradora do Ministério Público admite pedir a absolvição.