GNR morre atingido por bala

As circunstâncias do caso estão a ser apuradas.

Por M.J.B. e A.S.M. | 09:50

João Coelho, militar da GNR de Fânzeres, Gondomar, foi ontem socorrido pelos bombeiros de S. Pedro da Cova e transportado em estado crítico para o Hospital de Santo António, Porto, após ser atingido, no posto da Guarda, por um disparo, alegadamente da sua arma de serviço.



O militar de 30 anos acabou por morrer. As circunstâncias do caso estão a ser apuradas. O militar deixa mulher e uma filha de três anos.