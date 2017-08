Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR nadador em part-time salva banhista

Militar retirou do mar um jovem que foi apanhar bola.

Por Rui Pando Gomes | 08:29

Um militar da GNR e nadador-salvador em part-time salvou um jovem banhista de morrer afogado, na praia do Barranco das Belharucas, em Albufeira.



O salvamento, ao que o CM apurou, ocorreu na terça-feira, cerca das 19h15, quando a vítima estaria a tentar apanhar uma bola dentro de água.



O militar da GNR, que presta serviço de nadador-salvador nas folgas, apercebeu-se que o "banhista estava a afastar-se da costa devido à corrente e atirou-se à água de imediato", explicou ao CM Paulo Zeferino, da associação AquaForm.



A vítima já estava com "sérias dificuldades em manter-se à tona de água" e foi resgatada no "limite das suas forças", quando estava prestes a afogar-se.



Dois outros nadadores-salvadores da praia ajudaram no resgate já com meios de salvamento.



O jovem banhista foi assistido pelo INEM e transportado pela Polícia Marítima até à ambulância.



Pormenores

Intervenção preventiva

O militar da GNR atirou-se para dentro de água numa altura em que o banhista estava a ser arrastado pela corrente e pelo vento e ainda não pedia socorro.



Essa atuação do militar terá sido crucial para salvar o jovem.



Meios de salvamento

A vítima foi retirada da água com a ajuda de outros dois nadadores-salvadores da AquaForm que prestam serviço na praia junto ao resort Pine Cliffs, com o auxílio de meios de salvamento.



Foi transportada para a ambulância com o apoio do tratocar da Polícia Marítima.