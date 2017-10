Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR preso pelos colegas por tráfico

Ivo Mendes tem cerca de 40 anos.

Por Miguel Curado | 08:51

O militar da GNR preso por tráfico de droga, durante uma operação realizada por investigadores da Unidade de Intervenção (UI) da GNR na zona de Sintra e Mafra, é um guarda do destacamento de Mafra, filho de um sargento na reserva que comandou vários postos territoriais.



Ivo Mendes tem cerca de 40 anos. Casado e com filhos, o militar começou por ser investigado por colegas do Núcleo de Investigação Criminal de Mafra, mas a investigação acabou por ir parar à UI.



Foram recolhidas provas contra o militar, que o dão como suspeito em transações de drogas duras. Preso no sábado, Ivo Mendes estava agora a prestar serviço no núcleo Comércio Seguro da GNR de Mafra. Presente a tribunal, recolheu à prisão de Tomar.