GNR procura falsos inspetores

Dupla roubou mais de 8 mil euros a três idosos numa semana.

Por Secundino Cunha | 30.09.17

Têm entre 40 e 50 anos, vestem bem, e apresentam-se como inspetores da Segurança Social. O alvo é o mesmo de sempre - idosos que se encontrem sozinhos em casa - e o discurso também: "as pensões vão ser aumentadas, vimos avaliar os seus haveres", ou "as notas vão ser retiradas de circulação e têm de ser trocadas".



Em apenas oito dias, a dupla levou na cantiga três pessoas e angariou mais de oito mil euros, em ouro e dinheiro. O último caso ocorreu ontem de manhã, pelas 10h30, na rua do Sol, em Celeirós, Braga. Um homem de 84 anos entregou aos burlões 1500 euros ‘para a troca’.



Na quinta-feira, em Ruilhe, levaram 3500 euros em ouro a uma senhora e, no dia 22, em Cossourado, Barcelos, 3000 euros em dinheiro a outra. Estão a ser procurados pela GNR.