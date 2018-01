Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR procura homem armado após fuga de Operação Stop

Há suspeitas de que o agressor esteja armado. Caso aconteceu em Castelo Branco.

Um militar da GNR foi agredido na manhã desta quarta-feira durante uma Operação Stop em Maxiais, em Castelo Branco.



Segundo o que o CM apurou, o veículo com cinco pessoas, um homem e quatro mulheres, não obedeceu à ordem de paragem das autoridades.



A carrinha onde seguiam acabou por se despistar na fuga e os guardas detiveram as quatro mulheres, que terã agredido um militar.



O condutor, do sexo masculino, conseguiu fugir e ainda está em fuga.



Há suspeitas de que o fugitivo esteja armado: uma testemunha contou ao CM que o homem terá conseguido roubar a arma do militar agredido.



Uma senhora que estava a trabalhar num campo perto do local onde o veículo em fuga se imobilizou conta à CMTV que ouviu tiros, que terão sido disparado pelas pessoas em fuga. Viu depois um militar da GNR a sangrar da cabeça. O militar em questão foi levado para o hospital, mas já terá tido alta.



