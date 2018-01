Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR procura idoso desaparecido em Vieira do Minho

Militares fizeram buscas para encontrar octogenário com Alzheimer.

14:57

Militares da GNR encontram-se a fazer buscas na freguesia de Rossas, em Vieira do Minho, distrito de Braga, na sequência de um alerta sobre o desaparecimento de um octogenário, disse este domingo fonte da GNR de Braga.



Em declarações à Lusa, o tenente André Rodrigues, do Comando Territorial de Braga da GNR, afirmou que as buscas tiveram início pelas 06h00, depois do alerta do desaparecimento de um homem de 81 anos, com Alzheimer.



"A sua filha informou-nos de que, pelas 06h00 verificou que o pai não estava em casa", disse, acrescentando que as buscas estão a decorrer nas "imediações" da habitação do idoso e em "percursos prováveis" de serem efetuados pelo idoso.



No terreno encontram-se cerca de 20 militares da GNR, designadamente duas equipas do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) e um cão de busca e salvamento, disse.