GNR procura mulher desaparecida no concelho do Fundão

Idosa de 69 anos sofre de alzheimer e está desaparecida desde segunda-feira.

Por Lusa | 13:29

A GNR está a proceder a buscas para encontrar uma mulher de 69 anos, dada como desaparecida na localidade de Valverde, concelho do Fundão, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Castelo Branco.



De acordo com o tenente-coronel Fernando Miranda, do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, a mulher sofre de alzheimer e está desaparecida desde segunda-feira.



"Estamos no terreno e já ativámos o pedido de apoio para a utilização do binómio cinotécnico [militar e cão de busca]", explicou, referindo que, até ao momento, as buscas foram infrutíferas.