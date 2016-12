GNR quer travar acidentes com mortos

Grande parte das viagens foram feitas ainda ontem e muitas serão feitas ao longo de todo o dia de hoje. O regresso da maioria dos portugueses está previsto para a tarde de amanhã.

Na impossibilidade de termos zero acidentes na estrada, o nosso grande objetivo é estarmos o mais próximo possível desse número." Essa foi a vontade manifestada ao CM pelo capitão Ricardo Silva, da GNR, força que tem milhares de homens a vigiarem as estradas portuguesas na operação ‘Natal Tranquilo’, que começou ontem e apenas acaba à meia-noite de segunda-feira.A GNR tem a maior fatia no patrulhamento em todo o País – cerca de 90% das estradas estão sob sua alçada –, mas também a PSP está atenta ao fluxo de viaturas, nomeadamente a quem sai das grandes cidades. E enquanto milhares de portugueses rumam para as zonas mais rurais ao encontro dos seus familiares, deixam as suas casas para trás. Um período em que muitas casas são esvaziadas pelos ladrões. Por causa deste fenómeno, a PSP tem também em marcha nestes dias o programa de vigilância a residências. A polícia terá uma especial atenção às casas dos portugueses que contactaram a PSP para usufruir desta proteção extra.Na estrada, em 2015, nos quatro dias de operação, morreram sete pessoas, em 589 acidentes de viação. A GNR alerta para os vários fatores responsáveis pelos números da sinistralidade, nomeadamente o excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool, o não uso dos cintos de segurança e o uso do telemóvel durante as viagens. Infrações que PSP e GNR vão ter debaixo de olho neste verdadeiro êxodo dos portugueses.