GNR realiza 27 detenções e apreende 95 doses de droga

Onze condutores apresentavam índices de alcoolemia no sangue superiores ao limite legal.

14:59

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou 27 detenções em flagrante delito entre as 20h00 de sexta-feira e as 08h00 deste sábado e apreendeu um total de 95 doses de droga, em ações de fiscalização rodoviária.



De entre os 27 detidos em flagrante delito, 11 condutores apresentavam índices de alcoolemia no sangue superiores ao consagrado na legislação, enquanto outros tantos não apresentavam habilitação legal para a condução e três foram incriminados por tráfico de estupefacientes, com a apreensão de 84 doses de haxixe e 11 de cocaína.



Nas ações de fiscalização rodoviária, que visam a prevenção e combate à criminalidade violenta, a GNR, que emitiu comunicado, registou mais 26 condutores com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 212 em excesso de velocidade, além de 59 por falta de inspeção periódica obrigatória e 45 por infrações relacionadas com tacógrafos.



Num total de 956 infrações detetadas na fiscalização rodoviária, 28 automobilistas foram autuados por uso indevido do telemóvel na condução, 21 sem seguro e 24 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou do sistema de retenção para crianças.



A GNR registou no período entre as 20h00 de sexta-feira e as 08h00 de hoje um total de 80 acidentes de viação, que provocaram três feridos graves e 17 ligeiros.