GNR realizou 285 transportes de órgaos entre hospitais em 2016

Após ser contactada pela unidade de saúde que detém o órgão a ser transportado, a GNR desencadeia de imediato uma patrulha para se deslocar ao hospital e transportar o órgão nas exigidas condições térmicas até ao bloco operatório da unidade hospitalar requisitante, explica a corporação.



A GNR refere ainda que a qualidade e segurança da transplantação de órgãos depende do tempo necessário para o seu transporte, sendo, por isso, missão desta força de segurança chegar ao destino no menor tempo possível.



Desde 1994 que a GNR tem a missão de transportar órgãos em todo o país.



A GNR realizou 285 transportes de órgãos entre vários centros hospitalares em 2016, sendo Lisboa, Setúbal e Coimbra os distritos com mais transportes requisitados, indicou hoje a corporação.Dos 285 transportes de órgãos realizados em 2016, a GNR empenhou 574 militares, que percorreram 43.284 quilómetros, refere a Guarda Nacional Republicana, em comunicado.Segundo a GNR, os três distritos com mais transportes requisitados no ano passado foram Lisboa (65), Setúbal (61) e Coimbra (30).