GNR recebeu 703 mensagens através de plataforma para surdos

Serviço 'SMS Segurança', que recebe mensagens desde 2013.

Por Lusa | 13:41

A GNR recebeu 703 mensagens em cinco anos através da plataforma que permite às pessoas surdas o envio de mensagens escritas em situações de emergência, indicou esta segunda-feira a corporação.



A Guarda Nacional Republicana aproveitou o Dia do Intérprete da Língua Gestual Portuguesa, que se assinala esta segunda-feira, para divulgar o serviço 'SMS Segurança', que recebeu 703 mensagens desde 2013, que após análise foram reencaminhadas para o serviço mais adequado à situação de emergência.



Em comunicado, a GNR adianta que, desde 2008 e numa parceria com a Federação Portuguesa das Associações de Surdos, tem à disposição o número de telefone 961010200 para envio de mensagens escritas em situação de emergência de cariz criminal ou de socorro.



Para "melhorar o atendimento a este público-alvo", a GNR introduziu alterações através do envio de mensagem para o site da internet (www.gnr.pt), designadamente na plataforma 'SMS Segurança'.



Aquela força de segurança explica que para utilizar esta plataforma, a pessoa surda deve aceder, através do seu smartphone, à página da internet da GNR e clicar em 'SMS Segurança' ou em alternativa através do número de telefone 961010200 para utilizar em caso de necessidade.



O militar da GNR que está no Centro de Comando e Controlo Operacional (CCCO) recebe a mensagem, analisa-a e reencaminha-a rapidamente para o serviço mais adequado.



Segundo a Associação Portuguesa de Surdos, estima-se que existam, em Portugal, cerca de 120.000 pessoas com algum grau de perda auditiva (incluindo aqui os idosos que vão perdendo a audição gradualmente) e cerca de 30.000 surdos falantes nativos de língua gestual portuguesa (na sua maioria surdos severos e profundos).