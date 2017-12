Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR recupera cão dado como furtado em Sintra

O animal estará no meio de uma disputa.

Por Sérgio A. Vitorino | 06:00

A GNR recuperou, em Sintra, um cão de raça braco alemão cruzado dado como furtado no dia 15 de dezembro em Brenha, Figueira da Foz. O animal estará no meio de uma disputa, uma vez que o homem que o guardava afirmou que o cão lhe foi entregue voluntariamente.



Segundo apurou o CM junto de fonte policial, foi o dono quem apresentou a queixa na GNR de Montemor-o-Velho a dar conta de que o cão estaria em Sintra, dando a identidade de uma pessoa que apontou como autora do furto.



A GNR de Sintra recuperou o cão na quinta-feira. A leitura do chip confirmou que se tratava do animal da queixa, que foi transportado ao gabinete médico veterinário municipal de Sintra e depois entregue ao dono. O inquérito vai tentar apurar quem tem razão.