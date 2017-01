GNR recupera uma tonelada de azeitona

No segundo caso, quinta-feira, foram apanhados um homem e duas mulheres, entre os 26 e os 33 anos, com mais 640 quilos, numa propriedade do mesmo concelho.

A GNR deteve sexta-feira, em flagrante, quatro homens e duas mulheres enquanto furtavam 78 quilos de azeitona, em Quintos, no concelho de Beja.Os suspeitos, com idades entre os 23 e os 43 anos, ficaram em liberdade após primeiro interrogatório. Trata-se do terceiro caso na última semana no Baixo Alentejo, com as autoridades a recuperarem mais de uma tonelada de azeitona furtada.No primeiro caso, na terça-feira, a GNR tinha detido dois homens e uma mulher, com idades entre os 30 e 35 anos, pelo furto de 330 quilos de azeitona em Ferreira do Alentejo.