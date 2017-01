GNR reformado morre ao atravessar ribeira

Corpo de GNR encontrado em ribeira





Esta ribeira costuma ter água baixa, permitindo a passagem de veículos. Mas a chuva forte que caiu nos últimos dias fez engrossar o caudal, o que atraiçoou Humberto Nunes.

Humberto Nunes, 55 anos, sargento-chefe da GNR na reserva, tentou atravessar com o seu jipe a ribeira do Arade, em S. Bartolomeu de Messines (Silves). Mas o veículo não conseguiu vencer a força da água e ficou parado, semisubmerso no meio da ribeira. O militar reformado abriu a porta do jipe e tentou alcançar a margem. Acabou, no entanto, arrastado pela correnteza. O corpo foi encontrado ontem de manhã, um dia após o todo-o- -terreno ter sido descoberto.Foi um estrangeiro, que vive naquela zona serrana, que encontrou o jipe no meio da ribeira e deu o alerta à GNR, na manhã de sexta-feira. "Foram de imediato mobilizados meios para o local", explica o tenente Pedro Fernandes, do Destacamento da GNR de Silves. Com a ajuda de mergulhadores dos bombeiros, o veículo foi retirado da água. Mas não havia ninguém no seu interior.Começaram a ser efetuadas buscas ao longo da ribeira e até na barragem do Funcho, onde o curso de água desagua. Mas nada. Ontem de manhã, foi posta em marcha uma grande operação de busca, com dezenas de militares da GNR, auxiliados por cães, e bombeiros. Acabaria por ser um binómio cinotécnico (homem e cão) a encontrar o cadáver, pelas 10h30 de ontem, na margem direita da ribeira, preso à vegetação. O corpo estava a cerca de 400 metros do jipe.