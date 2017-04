GNR regista 15 contraordenações em autocarros com finalistas

Segundo a GNR, a fiscalização foi feita por militares dos comandos territoriais, apoiados pela investigação criminal, de binómios cinotécnicos de deteção de droga e da valência do trânsito, numa operação feita em coordenação com a Guardia Civil espanhola.Durante a primeira fase da operação, que se realizou entre 03 e 04 de abril, os militares da GNR promoveram 2.300 ações de sensibilização junto de 8.315 aluno, alertando-os para os comportamentos de riscos associados a estas viagens, além dos comportamentos aditivos e dependências.A Operação "Spring Break" teve como objetivo prevenir a adoção de comportamentos de risco por parte dos jovens que se desloca nesta altura do ano para o sul de Espanha e Catalunha em férias escolares, bem como garantir as condições de segurança dos veículos que os transportaram.