Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR regista 2.363 infrações em operação de fiscalização a veículos pesados

A verificação dos tempos de repouso e de condução foi uma das preocupações das ações realizadas.

Por Lusa | 14:10

A GNR registou 2.363 infrações durante os cinco dias da operação de fiscalização aos veículos pesados de passageiros e de mercadorias realizada em todo o país, indicou a corporação, esta sexta-feira.



Em comunicado, a GNR adianta que, durante a operação, foram fiscalizados 2.803 condutores, tendo sido registadas 2.362 contraordenações, 1.135 das quais relacionadas com tacógrafos, como o não cumprimento dos tempos máximos de condução e tempos de pausas e repouso obrigatório, e 527 por excesso ou deficiente acondicionamento e disposição da carga transportada.



A Guarda Nacional Republicana intensificou, de 24 a 27 de julho, em todo o país, a fiscalização aos veículos pesados de passageiros e mercadorias para prevenir e identificar infrações relacionadas com este tipo de veículos e respetivos transportes de pessoas e bens.



Segundo a GNR, a verificação dos tempos de repouso e de condução, tendo em conta os riscos associados ao elevado número de horas de condução, foi uma das preocupações das ações de fiscalização.



Esta operação foi realizada em todos os países da Europa e enquadrou-se no plano definido pela European Traffic Police Network (Tispol - www.tispol.org), organismo que congrega todas as polícias de trânsito da Europa, no qual a GNR é representante nacional, e pelo Euro Controle Route (ECR - www.euro-controle-route.eu/site), um grupo de serviços de controlo das estradas europeias que tem como objetivo melhorar a segurança rodoviária.