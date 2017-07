Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR regista 694 acidentes e dois mortos na 'Operação Hermes'

Força de segurança refere também que 234 pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

Por Lusa | 16:11

A GNR registou 694 acidentes, dois mortos e 15 feridos graves durante a segunda fase da 'Operação Hermes', que decorreu nas estradas portugueses entre sexta-feira e domingo, indicou esta segunda-feira a corporação.



Em comparação com o período homólogo de 2016, a segunda fase desta operação de reforço de patrulhamento durante as deslocações para férias registou, este ano, mais seis acidentes, igual número de mortos e menos cinco feridos graves, adianta a GNR, em comunicado.



Aquela força de segurança refere também que 234 pessoas sofreram ferimentos ligeiros, menos 26 do que no mesmo período de 2016.



A Guarda Nacional Republicana intensificou, entre sexta-feira e domingo, as ações de patrulhamento e apoio aos utentes das vias rodoviárias, com o objetivo de garantir a sua segurança durante os deslocamentos de e para os locais de férias e vários eventos realizados no verão.



Além do apoio aos condutores durante as viagens, foram também realizadas diversas ações de fiscalização, tendo os militares da GNR detido 132 condutores, 102 dos quais por condução com taxa de álcool no sangue (TAS) igual ou superior a 1,2 gramas/litro e 30 por falta de habilitação legal para a condução.



A GNR detetou ainda 4.164 infrações, sendo a maioria por excesso de velocidade (1.899), excesso de álcool (251), falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e cadeirinhas para crianças (142) e uso do telemóvel durante a condução (107).



A 'Operação Hermes' vai decorrer durante todo o verão, realizando-se as próximas fases da operação a 28 a 30 de julho (3ª fase), 11 a 13 de agosto (4ª fase), 25 a 27 de agosto (5ª fase) e 01 a 03 de setembro (sexta fase).