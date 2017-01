GNR regista 79 acidentes e deteve 24 pessoas esta madrugada

A GNR detetou ainda 733 infrações, sendo que 292 foram por excesso de velocidade, 40 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 39 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 32 por falta de inspeção periódica obrigatória.Foram também apreendidas 84 doses de haxixe.Além da sua atividade operacional diária, a GNR levou a cabo este conjunto de operações, em todo o território nacional, entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, com o objetivo de prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras.