GNR registou menos mortos na operação "Natal Tranquilo"

Dos 143 condutores multados por excesso de álcool, 91 foram detidos por apresentarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro, o que constitui crime.

A GNR registou, durante os quatro dias da operação "Natal Tranquilo", 750 acidentes e um morto, representando mais 126 desastres e menos seis mortos do que em igual período de 2015, indicou esta terça-feira a corporação.Num comunicado para divulgar os resultados da operação "Natal Tranquilo", que se realizou entre 23 e 26 de dezembro, a GNR adianta que oito pessoas ficaram gravemente feridas, menos 12 do que no ano passado, e 240 sofreram ferimentos ligeiros, menos 44.A Guarda Nacional Republicana registou também, em quatro dias, 2.816 infrações por excesso de velocidade, 171 por uso do telemóvel durante a condução, 161 pela incorreta ou não utilização do cinto de segurança e 143 por condução sob a influência do álcool.