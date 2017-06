GNR resgata 30 migrantes no mar Egeu

Segundo a GNR, o principal objetivo desta operação da Frontex é prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, além de contribuir para a salvaguarda de vidas humanas no mar através de missões de busca e salvamento.



Militares da UCC da GNR estão destacados na ilha grega de Kastelorizo no âmbito de uma missão da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (Frontex).Segundo a GNR, o principal objetivo desta operação da Frontex é prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, além de contribuir para a salvaguarda de vidas humanas no mar através de missões de busca e salvamento.

Militares da GNR em missão na Grécia resgataram esta sexta-feira 30 migrantes que se encontravam numa embarcação de borracha com problemas no mar Egeu, junto à fronteira com a Turquia, indicou a corporação.Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que os 30 migrantes, 11 dos quais crianças e oito mulheres, foram resgatados "em segurança" para a embarcação da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR", com o apoio de um navio grego, e foram entregues às autoridades locais.Segundo a GNR, o resgate aconteceu durante uma ação de patrulhamento marítimo em que os militares da UCC detetaram uma embarcação de borracha a deslocar-se para território grego e com problemas nos flutuadores, que estavam "a ficar sem ar e com bastante água no interior".