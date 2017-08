GNR resgata 87 migrantes ao largo da Grécia

Operações em duas embarcações levaram à retirada de 24 crianças.

13:25

A GNR anunciou esta sexta-feira ter resgatado 87 migrantes que estavam em duas embarcações no Mar Egeu, nas imediações das ilhas gregas





Em comunicado, a força adianta que " A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através de militares destacados na ilha de Samos na Grécia, no âmbito da missão da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (FRONTEX), resgatou ontem, dia 3 de agosto, no Mar Egeu, 87 pessoas, das quais 24 crianças, 27 mulheres e 36 homens. Destas, 67 são provenientes da Síria, sete do Iraque, quatro da Palestina, dois da Jordânia, um do Afeganistão, um da República Dominicana e cinco de nacionalidade desconhecida".

Os resgates aconteceram durante "duas ações de patrulhamento marítimo, tendo os militares detetado uma embarcação com 39 migrantes e posteriormente outra embarcação com 48 migrantes". Os migrantes foram retirados e entregues às autoridades gregas.