GNR resgata idoso no cimo de um telhado

Homem de 83 anos é portador de Parkinson.

Militares da GNR conseguiram resgatar um idoso de 83 anos, portador de Parkinson, que estava no telhado da própria casa, quinta-feira, em Lourosa, Santa Maria da Feira.



O neto do idoso já tinha tentado socorrê-lo, mas sem sucesso.



Em pânico, pediu ajuda às autoridades, que subiram ao telhado e fizeram o resgate.



O homem foi socorrido no local e transportado para o Hospital de Santa Maria da Feira.