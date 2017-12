Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR resgata jovem no lodo em Sarilhos Pequenos

Homem estava a praticar geocaching quando se perdeu.

22.12.17

Um jovem de 25 anos foi resgatado pela GNR do Montijo numa zona de lodo do estuário do Tejo, em Sarilhos Pequenos, na Moita.



O homem foi encontrado enterrado até aos joelhos e com sinais de hipotermia. Praticava geocaching – orientação por satélite – quando se perdeu.