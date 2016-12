GNR responsável pela segurança do papa em Portugal

O papa Francisco vai estar em Fátima de 12 a 13 de maio de 2017, por ocasião do centenário das aparições.



Francisco será o quarto papa a visitar Portugal, depois de Paulo VI - 50 anos das aparições -, João Paulo II (12-15 de maio de 1982, 10-13 de maio de 1991 e 12-13 de maio de 2000) e Bento XVI (11-14 de maio de 2010).



Segundo a ministra, neste momento já estão a decorrer várias reuniões ao nível do sistema de segurança interna, sendo a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna que coordena toda a operação.O papa Francisco vai estar em Fátima de 12 a 13 de maio de 2017, por ocasião do centenário das aparições.Francisco será o quarto papa a visitar Portugal, depois de Paulo VI - 50 anos das aparições -, João Paulo II (12-15 de maio de 1982, 10-13 de maio de 1991 e 12-13 de maio de 2000) e Bento XVI (11-14 de maio de 2010).

O que achou desta notícia?







9.1% Muito insatisfeito

9.1%



9.1%

9.1% 81.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







9.1% Muito insatisfeito

9.1%



9.1%

9.1% 81.8% Muito satisfeito Outras 11 pessoas também já deram o seu contributo pub

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, disse esta quarta-feira que o esquema de segurança montado para a visita do papa a Fátima vai ser sobretudo da responsabilidade da GNR, mas todas as forças e serviços de segurança vão estar envolvidos."Uma grande parte da operação vai ser naturalmente da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana, porque é a sua área territorial de intervenção, mas todas as forças e serviços de segurança estão empenhados e a cooperar para montar toda esta operação de segurança", disse aos jornalistas a ministra, à margem da cerimónia de entrega de 90 novas viaturas à GNR.Constança Urbano de Sousa sublinhou que "é preciso planear com bastante exatidão" a visita do papa Francisco a Fátima, em maio de 2017.