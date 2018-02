Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR sem gente para pagar saúde

Militares também não recebem gratificados desde outubro.

Por Miguel Curado | 08:55

A GNR diz não ter pessoal suficiente para processar a devolução das despesas de saúde feitas pelos militares e comparticipadas pelo Serviço de Assistência na Doença (SAD) – para o qual cada elemento desconta 3,5 por cento do seu salário mensal.



A denúncia foi feita ao CM pela Associação dos Profissionais da GNR (APG). Segundo César Nogueira, presidente da APG, "há elementos que não recebem desde setembro de 2017". Em causa, segundo o dirigente, estão despesas feitas pelos profissionais da GNR "em consultas e exames médicos feitos fora das clínicas que têm convénio com o comando-geral". Há também despesas em unidades que têm acordos com a instituição.



Cada militar pode pedir reembolso de parte das despesas, enviando os comprovativos. "Tivemos conhecimento de uma informação interna emitida pela GNR, que diz não haver pessoal suficiente para processar estas despesas a tempo para todos", especificou César Nogueira ao nosso jornal.



A APG denunciou também que existem atrasos no pagamento de gratificados, "desde outubro de 2017". "São serviços remunerados feitos, por exemplo, em cortes de estrada, a pedido de empresas que instalam fibra ótica ou redes de gás", explicou o presidente da Associação dos Profissionais da GNR. O problema, acrescenta, "é o atraso na inserção do serviço na nova plataforma informática da GNR".



Confrontado pelo CM, o comando-geral da GNR não respondeu em tempo útil.