GNR sequestra no mato e acaba livre da cadeia

Militar e amigo lutador condenados a pena suspensa por sequestro e violação de domicílio.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:36

David Pereira, o militar da GNR de 30 anos que em 2016 foi detido pela PJ de Setúbal por sequestrar e agredir um homem num mato no Seixal, foi condenado a 22 meses de cadeia suspensos por igual período. Jilbergs Gomes, lutador profissional de Artes Marciais Mistas (MMA) que ajudou o GNR, seu amigo dos ginásios, apanhou a mesma pena.



Segundo o acórdão, a que o CM teve acesso, tudo se passou na tarde de 17 de março do ano passado. O militar da GNR e o lutador entraram na habitação de um casal, em Paio Pires, Seixal, "forçando" a porta. Procuravam o homem e revistaram "gavetas da cómoda e o guarda fatos, bem como um roupeiro, um baú, as gavetas das mesas de cabeceira, um móvel no hall e um saco e uma mala que se encontravam debaixo da cama", em busca de algo que o tribunal não apurou.



À chegada da vítima a casa, David Pereira identificou-se mostrando a sua carteira de GNR e, com a ajuda de Jilbergs Gomes, "pela força física" obrigaram o homem a entrar no porta-bagagens do carro do pai do militar. Guarda e lutador arrancaram com a viatura e três minutos depois pararam num mato no sítio de Vale de Rosas.



Seguiram-se as agressões à vítima, que a acusação defendia serem por causa de uma dívida de 1500 € "a pagar em dois dias" e os arguidos "por causa de bens furtados" - mas que os juízes de Almada afirmam ter sido "motivada por razões que não se apuraram". Militar e lutador estavam acusados de rapto, roubo, dano e extorsão. Foram condenados só por sequestro e violação de domicílio.



Namorada era militar e suicidou-se após ser atacada

David Pereira era namorado de Sabrina Espada, de 24 anos, militar da GNR da Costa da Caparica, que se suicidou quatro meses depois do crime pelo qual o homem foi agora condenado. Ela tinha sido agredida e esfaqueada, numa suposta vingança, em maio desse ano, à saída do serviço, e estava de baixa médica. Usou um revólver pessoal. Pereira iniciou entretanto um novo relacionamento afetivo e o seu primeiro filho deverá nascer em breve.



Arma do pai reformado da Guarda

A acusação referia que David Pereira usou uma pistola à cintura que pertencia ao pai, militar da GNR na reforma. Este foi a tribunal dizer que não era possível o filho ter acesso à arma e os juízes não deram o facto como provado. A mãe da vítima relatou como viu o filho ser agredido e agarrado por dois homens "que se identificaram como polícias". Foi posto na mala do carro "como um saco de batatas" à frente da mãe, que acabou "empurrada".



Pormenores

Suspenso

David Pereira é militar da GNR desde janeiro de 2012. Foi colocado no posto da Trafaria em 2014/2015, e antes exerceu funções no 2º Esquadrão da Unidade de Intervenção. Foi suspenso de funções por este caso.



Ilegal em Portugal

Jilbergs Gomes, de 29 anos, nasceu no Brasil e vive em Portugal desde os 17 anos. É profissional do MMA e está ilegal em Portugal desde 2012. Desde janeiro que também é empregado de mesa num restaurante.



Combate fatal

O lutador detido esteve marcado para entrar na série de combates em Dublin onde a 9 de abril de 2016 lutou João ‘Rafeiro’, português de 28 anos que morreu após ter sofrido um KO no combate.