GNR trava corrida ilegal de automóveis na A2

Foram ainda apreendidos quatro telemóveis. Viaturas seguiam a mais de 200 km/h.

12:32

A GNR intercetou quatro automóveis em excesso de velocidade que alegadamente participavam numa corrida ilegal, na autoestrada A2, no sentido Corroios-Almada, tendo um dos veículos sido controlado a mais de 200 quilómetros por hora.



Em comunicado, a GNR indica que a alegada corrida ilegal foi detetada por elementos do Destacamento de Trânsito de Setúbal, na madrugada de sexta-feira, durante uma operação de fiscalização rodoviária.



A GNR revela que os quatro automóveis em excesso de velocidade foram detetados e controlados, cerca da 01:00, no sentido Corroios - Almada, referindo que os veículos foram intercetados através de uma ação de abrandamento e corte total da autoestrada.



"Um dos veículos envolvido na corrida ilegal foi controlado a uma velocidade superior a 200 quilómetros por hora", relata a força de segurança.



Os quatro veículos intervenientes na suposta corrida ilegal foram apreendidos e submetidos à Inspeção Técnica Extraordinária pelo Instituto de Mobilidade e Transportes de Setúbal, adianta a GNR.



Os condutores, para além das várias infrações de natureza grave e muito grave, colocaram em perigo os restantes utentes da via, assinala a força de segurança, acrescentando que os factos foram remetidos para o Tribunal de Almada.



Na sequência da operação, foram elaborados 27 autos de contraordenação ao Código da Estrada relacionados com a alteração de características dos veículos, excesso de velocidade, manobra de ultrapassagem irregular e derrame de óleo no pavimento.