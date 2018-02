Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR trava fugitivos em duas perseguições

Disparo de GNR furou pneu e acabou com fuga de cadastrado em plena A25, em Aveiro.

Por Francisco Manuel e Mónica Ferreira | 01:30

Dois homens fugiram este sábado à GNR, um entre Águeda e Aveiro, e outro entre Penafiel e Amarante. O primeiro é um cadastrado de 34 anos que foi parado a tiro na A25. Um dos projéteis furou um pneu do carro. Já o segundo abalroou um carro descaracterizado da GNR e despistou-se. Na viatura levava uma jovem de 23 anos e um bebé de três meses. O condutor de 55 anos e um militar da GNR, de 45, ficaram ligeiramente feridos.



O último caso ocorreu, pelas 10h00 de sábado, depois do Mercedes não obedecer à ordem de paragem de uma patrulha em Vila Meã, Penafiel. Seguiram-se 30 quilómetros de fuga, por estradas municipais, até que o condutor se deparou com um carro da Investigação Criminal a barrar a via. A colisão com a viatura da GNR e depois com o muro foi inevitável. No interior do Mercedes havia droga e uma quantia avultada em dinheiro. Foi detido e será presente este domingo a tribunal.



Em Aguada de Cima, Águeda, Joaquim Pinho, que já tinha sido apanhado cinco vezes por conduzir sem carta, também não respeitou a ordem de paragem dos guardas. Fugiu e tentou abalroar o carro patrulha. Os militares tentaram barrar-lhe o caminho no IC2. Joaquim avançou na direção dos guardas e tentou atropelá-los. Continuou pela A25. E foi nesta via, junto ao Estádio Municipal de Aveiro, com cinco patrulhas no seu encalço que foi capturado, após um dos três disparos da GNR ter furado um pneu da viatura. Tinha vários ferimentos e teve de ser hospitalizado. No carro havia gorros e ferramentas usadas em furtos.