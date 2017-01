GNR vai conseguir ver através de paredes

A escolha da GNR, por ajuste direto, recaiu sobre a Camero, empresa israelita especialista em segurança.



De acordo com a mesma fonte policial, este equipamento de deteção de vida através de paredes era um desejo antigo da Unidade de Intervenção da GNR, que engloba o GIOE. "O aparelho é encostado à parede da casa e, além de nos dar a figura de quantas pessoas estão vivas, onde se encontram e para onde se movimentam, mostra a dimensão e estruturas principais da divisão. Permite decidir a melhor forma de intervir", descreve.A escolha da GNR, por ajuste direto, recaiu sobre a Camero, empresa israelita especialista em segurança.

O Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da GNR vai receber dentro de dias um novo equipamento que lhe permitirá ver através de paredes para detetar a presença de pessoas com vida. Será um instrumento fundamental, e até agora inexistente, em situações de tomadas de reféns, barricados, sequestros e raptos. E na busca por fugitivos. Os aparelhos portáteis vão custar 100 mil euros.Segundo apurou o, a escolha recaiu sobre o sistema Xaver, nas versões 100 e 400, respetivamente um pequeno equipamento de mão e outro mais completo mas também portátil.Custam 16 mil e 60 mil euros e são acompanhados por um monitor Xavernet, de 5500 euros, que faz a ligação sem fios aos aparelhos, podendo receber imagens de ambas as plataformas em simultâneo a uma distância segura de 200 metros, "o que facilita a tomada de decisões pelo comando da operação tática", refere fonte policial. Com IVA, custa 100 864,92 €.