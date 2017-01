Gordura na via força corte de A25 em Viseu

A limpeza da via, às 15:30, ainda decorria, de acordo com a mesma fonte.



Também no distrito de Viseu, na Estrada Nacional 16, em Fagilde, um despiste de um veículo ligeiro, que teve como consequência dois feridos ligeiros, obrigou a um corte de via desde as 11:11.



Também há gordura depositada na estrada e no local estão os bombeiros de Mangualde e a GNR.



O trânsito na Autoestrada 25 (A25) entre os troços de Fagilde e Caçador, no sentido Mangualde-Viseu, está cortado ao trânsito desde as 12:12 de segunda-feira devido a gordura na via, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, esta gordura depositada na via originou um despiste de um veículo ligeiro, que provocou um ferido sem gravidade, e o posterior embate de mais dois carros.Não há ainda previsão para a reabertura da via, até porque são cerca de 10 quilómetros de estrada com insuficientes condições, devido à gordura depositada.