Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público investiga Sérgio Monteiro

MP fala em corrupção, prevaricação e participação económica em negócio.

Por Tânia Laranjo e Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Sérgio Monteiro, ex-secretário de Estado das Obras Públicas do governo de Passos Coelho, vai também ser alvo de uma investigação no âmbito do processo Marquês. Esta é uma das 15 certidões extraídas pelo Ministério Público que fala dos crimes de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político, de prevaricação e de participação económica em negócio. Sérgio Monteiro não foi ainda constituído arguido.



O ‘Observador’ noticiava ontem que o caso estava relacionado com o TGV - no qual Sócrates também é acusado. Isto porque quando o Governo de Passos Coelho tomou posse em junho de 2011, Sérgio Monteiro, que tinha sido administrador da Caixa Banco Investimento (um do braços financeiros do consórcio Elos), terá demorado a decidir o que deveria ser feito após o chumbo do Tribunal de Contas.



Só a 7 de março de 2012, segundo o MP, é que os contratos terão sido remetidos para o Tribunal de Contas por alegada iniciativa da Refer — e perante o silêncio da tutela. "A Refer aguardou entre novembro de 2011 e março de 2012" a autorização do secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, para remeter os originais do contratos de concessão (original e reformado) ao Tribunal de Contas", lê-se no despacho de extração de certidão.



Um dos motivos para que o consórcio ELOS, de onde aliás faz parte o Grupo Lena - também acusado de corrupção sobre a mesma matéria- ter exigido 169 milhões de indemnização tem a ver com essa demora - diz ainda o Ministério Público. Esse valor indemnizatório foi entretanto reduzido para 150 milhões em tribunal arbitral, no verão deste ano, mas o Governo entretanto já recorreu da decisão para os tribunais administrativos.



Confrontado pelo CM com a questão, o ex-secretário de Estado explicou que o recurso ao tribunal arbitral já constava do contrato inicial para o concurso do TGV lançado pelo governo de Sócrates. "Trata-se de uma cláusula habitual nos contratos de concessão", afirmou, acrescentando que está disponível para dar todas as explicações necessárias à Justiça.



Ainda no que diz respeito ao TGV, o MP garante que Sócrates tudo fez para que a obra fosse entregue ao grupo ELOS. Como contrapartida, Sócrates e o seu alegado testa de ferro Carlos Santos Silva terão recebido cerca de 5,8 milhões de euros do Grupo Lena.



Pais do Amaral suspeito de fazer circular fundos para fugir ao Fisco

As operações financeiras entre Santos Silva e Rui Pedro Soares acabaram por motivar uma certidão contra Miguel Pais do Amaral. O empresário é suspeito de estar envolvido num esquema que visou promover a circulação de fundos "entre sociedades de Miguel Pais do Amaral, que controlava e detinha a quantia de 2 milhões de euros em seu benefício patrimonial pessoal" e sem qualquer registo fiscal.



O empresário vai agora ser investigado, podendo ainda a investigação atingir Rui Pedro Soares, que é tido pelos investigadores como próximo de José Sócrates e como um dos homens fortes que este colocou na Portugal Telecom quando era primeiro-ministro.



Faturas falsas vão ser investigadas

Uma das certidões que foram extraídas para serem agora investigadas têm a ver com a faturação falsa que está relacionada com o grupo Lena. O grupo que aliás também é arguido no processo por corrupção ativa e branqueamento de capitais.



O líder do grupo, Joaquim Barroca, também foi acusado pelo Ministério Público.



PORMENORES

OPA da Sonae à PT

A Ongoing foi uma das empresas utilizadas pelo Grupo Espírito Santo (GES) para inviabilizar a OPA da Sonae sobre a PT, em 2007. Para esse efeito, o BES financiou a Ongoing para que esta comprasse ações da PT.



Pagamento de subornos

O GES terá dado luvas a Sócrates, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro para que estes defendessem os seus interesses na PT. Zeinal Bava terá recebido 25 milhões de euros e Henrique Granadeiro terá recebido 20 milhões de euros.



Vasconcellos insolvente

Nuno Vasconcellos, líder da Ongoing, foi declarado falido em Portugal após o Novo Banco (NB) ter pedido a sua insolvência. O NB reclamou o pagamento de um crédito de quase 23 milhões de euros, que herdou do BES. Vasconcellos só tem uma moto de água.