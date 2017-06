Governante teve de fugir do fogo

Bombeiros heróis lutam contra o inferno das chamas





"Eu não quero deixar a minha casa. É a única coisa que tenho", chorava uma moradora de Cadafaz. "A senhora tem de sair pela sua segurança", explicou-lhe um GNR. Ao início da tarde, em Sandinha, apenas uma mulher ficou para trás. Recusou abandonar a casa que por muito pouco não foi destruída.

Fotogaleria 31 Fotos Bombeiros heróis lutam contra o inferno das chamas Veja as imagens dos 'soldados da paz' que combateram as chamas do trágico incêndio. Foto Direitos Reservados

O que achou desta notícia?







77.8% Muito insatisfeito

77.8%

22.2%

22.2%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







77.8% Muito insatisfeito

77.8%

22.2%

22.2%

Muito satisfeito pub

As chamas avançaram ameaçadoramente pelo concelho de Góis desde a madrugada. Ameaçaram populações e nem o posto de comando instalado na Selada do Braçal, junto à EN112, que dá acesso à Pampilhosa da Serra, escapou.Durante a tarde de ontem as chamas chegaram bem perto do posto onde estava o secretário de Estado Jorge Gomes, que teve de abandonar o local. Desde o início da manhã foram evacuadas 27 aldeias em Góis - meia centena juntando os concelhos vizinhos. Numa delas o funeral de um homem de 57 anos foi adiado porque os moradores foram retirados.Tudo aconteceu já ao final da tarde. O avanço das chamadas sobre o posto de comando provocou grande tensão. O secretário de Estado foi retirado, indo depois para o novo local onde foi reinstalada a estrutura. Foi necessário recorrer a uma retroescavadora para reforçar a segurança de pessoas.Antes disso, e pela manhã, a GNR começou a bater às portas dos moradores de várias aldeias a pedir que saíssem por causa da ameaça das chamas. O fogo que foi dado praticamente como dominado na 2ª feira à noite, na Pampilhosa da Serra, reacendeu e avançou a grande velocidade para as aldeias impulsionado pelo vento.