Governo corta ‘folgas’ a 2508 sindicalistas

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, quer cortar o direito a créditos (folgas) sindicais a 2508 dirigentes e delegados dos 14 sindicatos existentes na PSP. A medida consta da proposta de revisão da lei 14/2002 – que criou o sindicalismo na PSP –, que já foi entregue para discussão na Assembleia da República.Atualmente, 2716 dirigentes e delegados sindicais têm direito a pausas no trabalho para exercício do sindicalismo (no caso dos primeiros quatro dias mensais, e dos segundos 12 horas por mês). Não existe limite mínimo de associados para o acesso a este direito. Com a proposta de revisão legislativa, só terá direito ao gozo de créditos sindicais o dirigente de um sindicato com um mínimo de 200 associados. Para beneficiar do mesmo direito, um delegado tem de pertencer a um sindicato com um mínimo de 50 associados. Esta alteração reduz para 208 o número de polícias sindicalistas com direito a pausas laborais. Além disso, o Governo vai impor o mínimo de 5% de representatividade em todo o efetivo da PSP a um sindicato, para ter direito a participar na negociação coletiva.Peixoto Rodrigues, presidente do SUP, acha que esta alteração é "uma forma clara de acabar com o sindicalismo na PSP". Mário Andrade, do SPP, alerta que "os sindicatos não foram ouvidos na redação desta alteração legal". Já Paulo Rodrigues, da ASPP, diz que "ficou por privilegiar a representatividade de cada sindicato".