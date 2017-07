Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo corta visitas ao Mosteiro de Rendufe

Monumento beneditino estará de portas abertas apenas dois meses em vez de quatro.

Por Secundino Cunha | 13.07.17

As visitas ao Mosteiro de Santo André de Rendufe, Amares, foram reduzidas para menos de metade, depois de a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) retirar um dos funcionários que acompanhavam os visitantes. A decisão está a ser contestada pela Associação dos Amigos do Mosteiro, que fala em "grave prejuízo para a cultura e para o turismo".



As visitas a este mosteiro beneditino, cujo edifício conventual foi readquirido pelo Estado e está em obras de restauro, começaram em 2013, através de um acordo entre a DRCN e a Câmara de Amares. Decorriam aos sábados e domingos, durante todo o dia, de junho a setembro. O acordo incluía alguns feriados e épocas festivas, como o Carnaval e a Páscoa.



Inesperadamente, este ano, a DRCN retirou o seu funcionário no mosteiro. Ficou apenas um, mantido pela autarquia, que faz apenas visitas nos fins de semana de julho e agosto, e só da parte da tarde.



"Este programa de visitas, que era curto, estava a ter um grande sucesso, com o número de visitantes ao mosteiro a subir todos os anos. Aliás, nós solicitámos à DRCN a abertura entre os meses de maio e outubro. Para nosso espanto, verificámos que, em vez de alargar, cortou o tempo de visita para metade", disse ao CM José Antunes, presidente da Associação dos Amigos do Mosteiro.



A associação refere um "enorme prejuízo para a região, em termos culturais e turísticos", pede que a questão seja "rapidamente revista" e acusa a câmara de "complacência".



O vereador da Cultura, Isidro Araújo, confirma que as visitas agora realizadas são feitas "apenas a expensas da câmara".